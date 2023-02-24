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45 минут назад

Появилось видео "воздушного дрифта" Ка-52 и Ми-28Н в зоне спецоперации

Российская Газета

В Telegram-каналах расходятся зрелищные кадры пилотажа российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" в зоне спецоперации.

На видеозаписи боевые машины эффектно летят боком над дорогой, где расположились российские бойцы. При этом ударные вертолеты двигаются синхронно "лицом" друг к другу.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы Ка-52 и Ми-28Н в зоне спецоперации. Как отметили в МО, в ходе боевых вылетов летчики выполнили пуски управляемых авиационных ракет по украинской военной технике, уничтожив танк и легкобронированную цель.

В начале года стало известно, что в ходе спецоперации на Украине российская армейская авиация уже использует модернизированные ударные вертолеты Ка-52М, оснащенные высокоточными ракетами с повышенным радиусом действия "Изделие 305". Ранее это новейшее оружие применялось только с Ми-28НМ

Командир экипажа вертолета Ка-52 рассказал, по каким целям работают «Аллигаторы» в зоне СВО

Кроме того, на фронте замечены "Ночные охотники" Ми-28Н с новыми ракетами ЛМУР, которые ценятся за высокую точность и позволяют вертолету наносить удары издалека. Высокоточная ракета ЛМУР использует комбинированную систему инерциального, спутникового и оптического наведения.

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