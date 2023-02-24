Рамзан Кадыров первым получил звание Героя Чеченской Республики

Первым звание Героя Чеченской Республики , учрежденное в этом году, было присвоено главе региона Рамзану Кадырову . Об этом пишет ТАСС.

«От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики — Героя Чеченской Республики за №1», — заявил председатель парламента региона Магомед Даудов .

По данным агентства, медаль Героя ЧР выполнена в форме восьмиконечной звезды весом в 70 грамм из золота 750-й пробы. На награде написано слово «Къонах», что в переводе с чеченского языка означает «Герой». Также на медали написан слоган «Аллаху Акбар. Ахмат — сила», а на обороте — «Герой Чеченской Республики».