Американский наемник Трой Оффенбекер заявил, что срок жизни бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска составляет четыре часа. Об этом бывший морской пехотинец сообщил ABC News.

Участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) пехотинец назвал бои в районе Артемовска «мясорубкой» и усомнился в силах ВСУ к удержанию контроля над городом. Оффенбекер добавил, что атаки российских войск в Артемовске продолжаются день и ночь.