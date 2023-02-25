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13 минут назад

Американский наемник оценил срок жизни бойца ВСУ в районе Артемовска

Lenta.ruиещё 1

Американский наемник Трой Оффенбекер заявил, что срок жизни бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска составляет четыре часа. Об этом бывший морской пехотинец сообщил ABC News.

Американский наемник оценил срок жизни бойца ВСУ в районе Артемовска
Фото: ТАССТАСС

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов», — утверждает американский наемник.

Участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) пехотинец назвал бои в районе Артемовска «мясорубкой» и усомнился в силах ВСУ к удержанию контроля над городом. Оффенбекер добавил, что атаки российских войск в Артемовске продолжаются день и ночь.

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