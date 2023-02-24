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32 минуты назад

ВСУ назвали армией НАТО

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже фактически являются армией НАТО, поскольку страна активно внедряет стандарты альянса и пользуется его военной техникой. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Confidencial.

По словам политика, Киев осознает сложности, связанные со вступлением в Североатлантический альянс. При этом власти не прекращают работу над модернизацией армии и адаптацией соответствующего законодательства.

«Все это придает мне веру в то, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и нужным членом НАТО», — сказал Шмыгаль, назвав главной целью интеграции «защиту страны».

Он также в очередной раз попросил у альянса ускорить передачу танков, артиллерии и самолетов и пообещал не использовать эту технику для нападения на территории России в границах 1991 года.

«Мы понимаем, что просим о многом у наших партнеров», — добавил премьер.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что Италия может поставить Украине боевые самолеты, однако только после того, как аналогичные поставки совершат и другие европейские союзники.

Армия,Видео,Денис Шмыгаль,НАТО,
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