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9 минут назад

"МК": в MI6 заявили, что Россия приступила в новому этапу спецоперации

Газета.Ru

В Министерстве обороны Великобритании представили последний отчет британской разведки MI6, посчитавшей, что за последнее время РФ начала новый этап в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

В MI6 заявили, что Россия приступила в новому этапу спецоперации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По версии разведки Великобритании, теперь в России, «возможно, проводят долгосрочную операцию».

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В своем отчете MI6 утверждает, что Россия полагается на свои преимущества в населении и ресурсах.

«Усилия Кремля направлены, в первую очередь, на ослабление украинских вооруженных сил...» — ссылается «МК» на документ разведывательной службы.

Другие подробности хода специальной военной операции на территории Украины сейчас неизвестны.

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