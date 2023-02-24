В MI6 заявили, что Россия приступила в новому этапу спецоперации

В Министерстве обороны Великобритании представили последний отчет британской разведки MI6, посчитавшей, что за последнее время РФ начала новый этап в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

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По версии разведки Великобритании, теперь в России, «возможно, проводят долгосрочную операцию».

В своем отчете MI6 утверждает, что Россия полагается на свои преимущества в населении и ресурсах.

«Усилия Кремля направлены, в первую очередь, на ослабление украинских вооруженных сил...» — ссылается «МК» на документ разведывательной службы.