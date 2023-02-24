В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
10 минут назад

В Германии заявили о переговорах России с Китаем о поставках дронов-камикадзе

Lenta.ru

Издание Spiegel сообщило, что Россия ведет переговоры с Китаем поставках дронов-камикадзе, несмотря на предостережения США и Германии о продаже оружия Москве.

В Германии заявили о переговорах России с Китаем о поставках дронов-камикадзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным журнала, китайский производитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology согласился изготовить для России прототипы беспилотников ZT-180, которые могут быть доставлены к апрелю.

В публикации заявляется, что что на следующем этапе компания планирует поставлять компоненты и технологии, чтобы можно было наладить производство на российских предприятиях. Предполагается выпускать около ста дронов в месяц, отмечает издание.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил план Китая для мирного урегулирования на Украине и подчеркнул, что у Вашингтона «есть основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе Пекина, поскольку он стремится сохранить нейтралитет вокруг ситуации, при этом выражая поддержку Москве.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий