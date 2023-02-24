В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетчиков

Одно из подразделений ракетных войск Белоруссии получило приказ начать проверку боеготовности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства обороны республики.

Фото: Lenta Lenta

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — говорится в сообщении.

Командование отмечает, что на учениях личному составу предстоит оборудовать район пуска и подготовить технику к боевому применению. Других подробностей происходящего не приводится.