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1 час назад

В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетчиков

Lenta.ru

Одно из подразделений ракетных войск Белоруссии получило приказ начать проверку боеготовности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства обороны республики.

В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетчиков
Фото: LentaLenta

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — говорится в сообщении.

Командование отмечает, что на учениях личному составу предстоит оборудовать район пуска и подготовить технику к боевому применению. Других подробностей происходящего не приводится.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о наличии прямых военных угроз для безопасности республики на западных границах. Одной из таких ведомство сочло контингент НАТО, расположенный в Польше.

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