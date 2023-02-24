Одна из крупнейших в мире компаний-производителей военной техники - британская BAE Systems - объявила о рекордном количестве заказов в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает The Defense Post.
По данным издания, общая сумма заказов компании в 2022 году составила $44,7 млрд.
Генеральный директор BAE Чарльз Вудберн сказал, что такое положение дел дает компании "уверенность в обеспечении долгосрочного роста и в продолжении инвестиций в новые технологии, объекты и тысячи высококвалифицированных рабочих мест при одновременном увеличении доходов акционеров".
"Большинство стран, в которых мы работаем, либо объявили об увеличении, либо планируют увеличить расходы для решения проблемы повышенной угрозы", — приводит издание цитату из отчета компании.
Также отмечается, что за год акции BAE на Лондонской бирже выросли в цене почти на 50%. BAE Systems производит боевые самолеты Typhoon, Tornado, Hawk, танки Challenger 2, боевые машины пехоты CV90, Warrior, Bradley, гаубицы M777, ракеты, подводные лодки, надводные корабли и авианосцы (например, HMS Queen Elizabeth).
Компании также принадлежит 49% акций казахской авиакомпании Air Astana. Ранее сообщалось, что BAE Systems рассматривает возможность возобновления производства гаубиц M777, которые применяются в боевых действиях на Украине. Уточняется, что компания уже прекратила производство гаубиц, однако интерес к ним начал возрастать - M777 заинтересовались несколько восточноевропейских стран. Теперь BAE Systems ведет переговоры с армией США, разработавшей технологию создания гаубиц, о возможном возобновлении их производства. По оценке британской компании, на запуск производства M777 потребуется от 30 до 36 месяцев.