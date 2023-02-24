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1 час назад

ВМС США добавят в экипажи подводных лодок специалистов по кибервойне

Газета.Ru

ВМС США решили включить в состав экипажей подводных лодок специалистов по информационным войнам. Об этом сообщает C4ISRNET.

ВМС США добавят в экипажи подводных лодок специалистов по кибервойне
Фото: CENTCOMCENTCOM

По данным издания, эксперимент по внедрению кибервоинов на борт подлодок начался в 2022 году и показал, что их работа увеличивает эффективность подводных операций. Командующая Морскими информационными силами вице-адмирал ВМС Келли Эшбах рассказала, что помимо матросов и офицеров, отвечающих за ведение информационной войны, на лодках планируется разместить техников-криптологов, которые будут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы. По данным издания речь идет о действиях по разведке, анализу данных и манипулированию данными, чтобы получить преимущество до, во время и после сражения.

Ранее сообщалось, что канадские военные выловили в арктических водах китайские разведывательные буи. Генерал-лейтенант в отставке Майкл Дэй полагает, что китайские буи, вероятно, использовались для наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, а также для картирования морского дна и толщины льда.

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