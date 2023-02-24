Спецоперация на Украине 24 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Стало известно о продвижении российских войск к Угледару

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Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий на территории Украины смогли продвинуться к Угледару в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

Как говорится в сообщении, танкисты морской пехоты теснят украинских военнослужащих в лесополосах. Авторы канала пишут, что украинская сторона подтягивает в область свои резервы, пытаясь остановить наступление российских солдат.

США обсуждают поставку Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений

Западные страны обсуждают варианты поставки Киеву истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС со ссылкой на интервью газеты The Washington Post.

Она отметила, что переговоры идут как внутри администрации США, так и с Киевом. Запад пытается учесть долгосрочные потребности Украины в противовоздушной обороне. Ряд европейских стран также заинтересован в предоставлении Украине истребителей. Нуланд напомнила о словах президента США Джо Байдена, который отметил, что решение о поставках истребителей четвертого и пятого поколений всем странам придется принимать самостоятельно.

«Речь идет о меняющейся картине, при которой мы рассматриваем, что нужно Украине», — пояснила Нуланд.

Финляндия решила поставить Украине три танка Leopard 2

Финляндия отправит на Украину три танка Leopard 2. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Нийнисте после одобрения соответствующего решения в правительстве, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на финское издание Yle.

В публикации отмечается, что новый пакет помощи Киеву обойдется в более 160 млн евро. Финские власти приняли решение об отправке трех танков Leopard 2, а также об обучении украинских солдат их обслуживанию и использованию. Позже власти закупят у Германии новые вооружения, чтобы заменить отправленные Киеву.