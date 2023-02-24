КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет

Северная Корея провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря. Прежде чем попасть в цель, они пролетели по эллиптической и восьмеркообразной орбитам около 2 тыс. км.