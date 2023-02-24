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57 минут назад

Yonhap: КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет

Газета.Ruиещё 1

Северная Корея провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет
Фото: ТАССТАСС

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря. Прежде чем попасть в цель, они пролетели по эллиптической и восьмеркообразной орбитам около 2 тыс. км.

Как отметили в ЦТАК, данные учения наглядно продемонстрировали "боевую готовность" ядерных сил КНДР. 19 февраля Северная Корея публиковала видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, которая, как полагают эксперты, способна достичь материковой территории США. Позднее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея выпустил заявление, в котором ракетные пуски КНДР называются серьезной провокацией и содержится призыв немедленно их прекратить.

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