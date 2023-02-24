Командир ВСУ Мадьяр сообщил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Полевой командир украинской армии с позывным «Мадьяр» сообщил, что обстановка в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) резко усложнилась. Видеоролик с его обращением опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам командира Вооруженных сил Украины, в Артемовске в данный момент идут жестокие бои. Он отметил, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорываются на северном фланге с целью окружить город.