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17 минут назад

Командир ВСУ Мадьяр сообщил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Газета.Ruиещё 2

Полевой командир украинской армии с позывным «Мадьяр» сообщил, что обстановка в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) резко усложнилась. Видеоролик с его обращением опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Командир ВСУ Мадьяр сообщил о резком усложнении обстановки в Артемовске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам командира Вооруженных сил Украины, в Артемовске в данный момент идут жестокие бои. Он отметил, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорываются на северном фланге с целью окружить город.

Также Мадьяр заявил, что дорога на Часов Яр через Хромово находится под прицельным огнем российских войск. Бои не прекращаются также и на южном направлении.

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