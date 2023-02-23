В США "морской котик" разбился во время прыжка с парашютом

Командир подразделения спецназа морской пехоты США Майкл Эрнст разбился во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает Military.com.

По данным издания, инцидент произошел 19 февраля в штате Аризона. Пресс-секретарь ВМС США Кара Хэндли сообщила изданию, что произошел "несчастный случай во время тренировочного прыжка в свободном падении".

При этом она отказалась называть причину инцидента, сославшись на то, что расследование еще не завершено.

Глава Командования специальных операций ВМС контр-адмирал Кейт Дэвидс назвал погибшего Эрнста "исключительным товарищем", который "самоотверженно наставлял своих подчиненных".