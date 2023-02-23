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49 минут назад

В США "морской котик" разбился во время прыжка с парашютом

Газета.Ru

Командир подразделения спецназа морской пехоты США Майкл Эрнст разбился во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает Military.com.

В США "морской котик" разбился во время прыжка с парашютом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, инцидент произошел 19 февраля в штате Аризона. Пресс-секретарь ВМС США Кара Хэндли сообщила изданию, что произошел "несчастный случай во время тренировочного прыжка в свободном падении".

При этом она отказалась называть причину инцидента, сославшись на то, что расследование еще не завершено.

Глава Командования специальных операций ВМС контр-адмирал Кейт Дэвидс назвал погибшего Эрнста "исключительным товарищем", который "самоотверженно наставлял своих подчиненных".

Издание отмечает, что за последние 14 месяцев это уже четвертый смертельный случай во время прыжка с парашютом в американской армии.

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