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Нуланд: США допускают возможность поставки Украине истребителей

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Западные страны рассматривают различные варианты поставки украинским военным современных истребителей-бомбардировщиков, рассказала в интервью The Washington Post замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет ТАСС.

Нуланд: США допускают возможность поставки Украине истребителей
© Рамблер

Нуланд пояснила, что высокопоставленные американские чиновники обсуждают нюансы поставок боевых самолетов, рассматривают долгосрочные потребности Украины в области ПВО.

Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по РФ

По словам чиновницы, ряд европейских государств заинтересован в предоставлении истребителей. Она добавила, что эти страны самостоятельно примут решение по вопросам поставок, Вашингтон не будет оказывать на них давление.

Вместе с тем, резюмировала Нуланд, в США сосредоточены на отправке тех вооружений, которые реально нужны Украине.

Ранее сообщалось, что сенаторы призвали главу США Джо Байдена направить украинским военным современные истребители и ракеты, способные поражать цели на значительных расстояниях.

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