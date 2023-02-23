Нуланд: США допускают возможность поставки Украине истребителей
Западные страны рассматривают различные варианты поставки украинским военным современных истребителей-бомбардировщиков, рассказала в интервью The Washington Post замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет ТАСС.
Нуланд пояснила, что высокопоставленные американские чиновники обсуждают нюансы поставок боевых самолетов, рассматривают долгосрочные потребности Украины в области ПВО.
По словам чиновницы, ряд европейских государств заинтересован в предоставлении истребителей. Она добавила, что эти страны самостоятельно примут решение по вопросам поставок, Вашингтон не будет оказывать на них давление.
Вместе с тем, резюмировала Нуланд, в США сосредоточены на отправке тех вооружений, которые реально нужны Украине.
Ранее сообщалось, что сенаторы призвали главу США Джо Байдена направить украинским военным современные истребители и ракеты, способные поражать цели на значительных расстояниях.