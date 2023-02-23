Нуланд: США обсуждают поставки Украине истребителей пятого поколения

США обсуждают поставки Украине истребителей пятого поколения, в том числе в рамках обеспечения ее долгосрочных потребностей. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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23 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полученные западные истребители и дальнобойные ракеты будут применяться украинской армией только для «освобождения захваченных территорий». Он подчеркнул, что по другим российским территориям ВСУ не собираются их применять.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 21 февраля предупредил, что Россия обязательно ответит на поставки Киеву оружия с более широким радиусом действия.