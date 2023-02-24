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1 час назад

В Дании допустили поставку Украине истребителей

Lenta.ruиещё 4

Дания «открыта» к идее поставки на Украину истребителей. Подобное развитие событий допустил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, его слова приводит Reuters

В Дании допустили поставку Украине истребителей
Фото: U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton

«Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о предоставлении истребителей», — заявил чиновник.

По информации агентства, с 1970-х годов для датских Военно-воздушных сил (ВВС) было приобретено 77 истребителей F-16 американского производства, около 30 из них находятся сейчас в эксплуатации.

При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее исключил поставки Киеву британских истребителей Eurofighter Typhoon в ближайшее время. Он объяснил, что боевые самолеты могут оказаться слишком сложны в эксплуатации для украинских военных, а потому для их передачи придется направить на Украину сотни британских военнослужащих, к чему в Лондоне пока не готовы. Глава МИД Испании Мануэль Альбарес также заявил, что на Западе пока не рассматривают вопрос поставки Киеву истребителей.

Вместе с тем, заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд, напротив, допустила поставки Киеву истребителей пятого поколения. По ее словам, в Соединенных Штатах уже ведутся соответствующие обсуждения.

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