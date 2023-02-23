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7 минут назад

Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Российские военные умеют обыгрывать противников, это уже демонстрировал полководец Александр Суворов и об этом следует помнить ВСУ, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.

В случае применения схожего маневра против ВСУ украинские военные попали бы в ловушку, поскольку бы не успели понять направление атаки за массированным артиллерийским огнем.

«А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», – заключил Макгрегор.

Ранее генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок Украине.

Армия,Дуглас Макгрегор,Йенс Столтенберг,Александр Суворов,НАТО,Пентагон,
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