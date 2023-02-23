Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова

Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.