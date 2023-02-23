В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
33 минуты назад

Генсек НАТО заявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Lenta.ru

Конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, анализируя текущую ситуацию. Его цитирует РИА Новости.

Столтенберг объявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Североатлантического альянса признал, что объединение к настоящему моменту исчерпало запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину. По его словам, члены НАТО считают необходимым заняться наращиванием производства на фоне перехода конфликта в фазу «войны на истощение».

Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по РФ

Представитель альянса назвал главной проблемой то, что расход снарядов в настоящий момент опережает производство. По его словам, союзники пытаются делать основной упор на производство, поскольку сейчас идет «противостояние логистик, и важно снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя».

Армия,В мире,СВО,Йенс Столтенберг,НАТО,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий