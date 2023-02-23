Столтенберг объявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, анализируя текущую ситуацию. Его цитирует РИА Новости.

Глава Североатлантического альянса признал, что объединение к настоящему моменту исчерпало запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину. По его словам, члены НАТО считают необходимым заняться наращиванием производства на фоне перехода конфликта в фазу «войны на истощение».