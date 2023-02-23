Столтенберг объявил о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Конфликт на Украине перешел в новую фазу «логистического» противостояния на истощение. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, анализируя текущую ситуацию. Его цитирует РИА Новости.
Глава Североатлантического альянса признал, что объединение к настоящему моменту исчерпало запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину. По его словам, члены НАТО считают необходимым заняться наращиванием производства на фоне перехода конфликта в фазу «войны на истощение».
Представитель альянса назвал главной проблемой то, что расход снарядов в настоящий момент опережает производство. По его словам, союзники пытаются делать основной упор на производство, поскольку сейчас идет «противостояние логистик, и важно снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя».