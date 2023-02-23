Шойгу заявил, что России снова грозит опасность

России снова грозит серьезная опасность. Страны Запада стремятся расчленить нашу страну и лишить независимости, используя в своих планах Украину. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества, который проходит в Центральном академическом театре Российской Армии.