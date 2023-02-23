Финляндия отправит украинским военным три основных боевых танка «Леопард-2» в рамках очередного пакета военной помощи. Об передает сообщает финское издание Yle со ссылкой на Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что финские инструкторы обучат военнослужащих ВСУ обращению с танками.
Уточняется, что техника будет направлена в рамках 13-го пакета военной помощи, приуроченного к годовщине со дня начала спецоперации. Общая стоимость вооружений и военной техники составит €160 млн.
Глава Минобороны Финляндии Микко Савола подчеркнул, что страна присоединяется к сотрудничеству по этому типу танков вместе с союзниками.
По данным телеканала, Хельсинки предоставили Киеву разнообразное оружие и амуницию на €750 млн.
Ранее сообщалось, что Пентагон отправит на Украину очередной пакет военной помощи. Объем поставок составит $460 млн.