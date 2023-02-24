Минобороны России: ВС РФ поразили пункт управления теробороны ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска поразили пункт управления теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах», — отметили в оборонном ведомстве.
В российском Минобороны указали, что пункт управления 127-й бригады территориальной обороны был поражен в районе населенного пункта Перемога.