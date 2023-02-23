Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине

Швеция может передать Украине танки Leopard, заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Об этом он сообщил местному агентству ТТ.

По словам министра, в парламенте идет обсуждение этого вопроса, а потому исключать возможность передачи боевых машин Киеву нельзя. «В шведском парламенте растет поддержка относительно того, чтобы дополнительно предоставить некоторые из примерно 120 танков Leopard, имеющихся в стране», — подчеркнул Йонсон, добавив, что по этому вопросу Швеция также находится в тесном диалоге с Германией.

Кроме того, министр отметил, что Швеция готовится отправить Украине передовую артиллерийскую установку Arche. Объем помощи союзнику с начала российской спецоперации составил 14 миллиардов шведских крон, или около 100 миллиардов рублей.