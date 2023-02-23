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50 минут назад

Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине

Lenta.ru

Швеция может передать Украине танки Leopard, заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Об этом он сообщил местному агентству ТТ.

Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра, в парламенте идет обсуждение этого вопроса, а потому исключать возможность передачи боевых машин Киеву нельзя. «В шведском парламенте растет поддержка относительно того, чтобы дополнительно предоставить некоторые из примерно 120 танков Leopard, имеющихся в стране», — подчеркнул Йонсон, добавив, что по этому вопросу Швеция также находится в тесном диалоге с Германией.

Кроме того, министр отметил, что Швеция готовится отправить Украине передовую артиллерийскую установку Arche. Объем помощи союзнику с начала российской спецоперации составил 14 миллиардов шведских крон, или около 100 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Финляндия в рамках нового пакета помощи передаст Украине три танка Leopard 2. Кроме того, военные специалисты проведут обучение, связанное с использованием и обслуживанием этих боевых машин.

Армия,Пол Йонсон,
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