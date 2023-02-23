Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по РФ

В случае получения западных истребителей и дальнобойного оружия Киев не будет использовать их для нанесения ударов по территории России. С таким обещанием в интервью телеканалу Sky News выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
При этом он отметил, что власти Украины могут дать гарантии, что предоставленные союзниками средства будут использованы «для освобождения украинских территорий».
Ранее сообщалось, что канцлера ФРГ Олафа Шольца призвали перейти все «красные линии» по Украине. По словам замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, политика канцлера ФРГ больше похожа на «зигзагообразный курс со многими откатами, чем [на] стратегическое продвижение».