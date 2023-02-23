Киев пообещал не использовать истребители Запада для нанесения ударов по РФ

В случае получения западных истребителей и дальнобойного оружия Киев не будет использовать их для нанесения ударов по территории России. С таким обещанием в интервью телеканалу Sky News выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он отметил, что власти Украины могут дать гарантии, что предоставленные союзниками средства будут использованы «для освобождения украинских территорий».