В России назвали условие возобновления ДСНВ

США могут поспособствовать возобновлению участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал необходимые для этого условия.
«Американцы просто в корне должны поменять свое отношение к России. Хватит заниматься обманом. Уже не один десяток лет они нас постоянно обманывают, говорят одно, а делают другое. Наш президент в послании [ФедеФедеральному Собранию] это четко обозначил, поэтому мы не вышли из договора, а приостановили [участие]», — сказал сенатор.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить.
«Большая ошибка делать это. Не очень ответственный шаг. Но я не думаю, что он (президент России ВладВладимир Путин. — прим. "Ленты.ру") размышляет о применении ядерного оружия или чего-то подобного <...> Я уверен, что мы сможем с этим разобраться», — сказал он в интервью ABC News.
22 февраля Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в соглашении. В верхней палате парламента отметили, что решение о возобновлении будет принимать президент. В тот же день решение было единогласно поддержано Госдумой.
О временном прекращении действия ДСНВ президент России Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному Собранию.
«Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал глава государства.