В России назвали условие возобновления ДСНВ

«Американцы просто в корне должны поменять свое отношение к России. Хватит заниматься обманом. Уже не один десяток лет они нас постоянно обманывают, говорят одно, а делают другое. Наш президент в послании [ФедеФедеральному Собранию] это четко обозначил, поэтому мы не вышли из договора, а приостановили [участие]», — сказал сенатор.