Греция отказалась передать Украине С-300 из-за угроз со стороны Турции

Греция не будет передавать Украине базирующиеся на греческом острове Крит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, так как это ослабило бы ее оборону перед лицом угроз со стороны Турции. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в среду вечером в интервью телеканалу ERT 1.

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На вопрос, не просил ли госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Афины отправить С-300 на Украину, Панайотопулос ответил, что Греция "никоим образом не может этого сделать, ослабляя свою систему обороны".

"С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", - подчеркнул министр.

При этом он пояснил, что поддержка комплексов С-300 в Греции "становится все сложнее".

"Если мы достигнем пункта, когда поддержка этих систем станет невозможной, мы либо решим проблему их поддержки, либо заменим их. Мы еще не достигли этого момента", - сказал министр.