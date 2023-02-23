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39 минут назад

Греция заявила, что не будет передавать Украине С-300

ТАССиещё 4

Греция не будет передавать Украине базирующиеся на греческом острове Крит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, так как это ослабило бы ее оборону перед лицом угроз со стороны Турции. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в среду вечером в интервью телеканалу ERT 1.

Греция отказалась передать Украине С-300 из-за угроз со стороны Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос, не просил ли госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Афины отправить С-300 на Украину, Панайотопулос ответил, что Греция "никоим образом не может этого сделать, ослабляя свою систему обороны".

"С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", - подчеркнул министр.

При этом он пояснил, что поддержка комплексов С-300 в Греции "становится все сложнее".

"Если мы достигнем пункта, когда поддержка этих систем станет невозможной, мы либо решим проблему их поддержки, либо заменим их. Мы еще не достигли этого момента", - сказал министр.

Греция с 1990-х годов располагает зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" и "Тор-М1". В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300.

Армия,Энтони Блинкен,
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