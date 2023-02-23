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1 час назад

Пригожин рассказал о начале отгрузки боеприпасов

Lenta.ruиещё 6

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что проблема с нехваткой боеприпасов у бойцов ЧВК решена. Об этом со ссылкой на пресс-службу основателя частной военной компании сообщает «Коммерсантъ».

Пригожин рассказал о начале отгрузки боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин уточнил, что в шесть утра ему доложили о начале отгрузки боеприпасов. «Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — уточнил он, поблагодарив всех причастных к возобновлению поставок.

Ранее Пригожин рассказал о проблемах ЧВК со снабжением боеприпасами. Он отметил, что четко знает склады и даже номера ящиков, которые должны быть переданы ему, и уверен, что припасов для ЧВК хватает, однако проблему решить не получается. В случившемся он винит российское военное ведомство.

В Кремле воздержались от комментариев высказываний Пригожина.

Армия,Евгений Пригожин,Минобороны России,Коммерсант,
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