Спецоперация на Украине 23 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ с помощью начиненного взрывчаткой МТ-ЛБ

Видео дня

В интернете появилось видео применения тягача МТЛБ в качестве «камикадзе», сообщает «Российская газета».

Кадры сняли уцелевшие украинские военные, чьи позиции разнесла «Мотолыга», нашпигованная взрывчаткой. На кадрах видно, как военнослужащие Вооруженных сил Украины изучают многоцелевой плавающий бронетранспортёр, нежданно заехавший к ним на позиции. Затем показываются последствия его подрыва. Детонация была такой силы, что в округе снесены все деревья.

В тягач загрузили авиабомбы ОФАБ-100-120 и кабель с тротилом — всего около тонны взрывчатки. Транспортер без экипажа отправили на опорный пункт украинской стороны и дистанционно подорвали при приближении бойцов ВСУ. Были уничтожены около 60 человек из числа украинских военных.

Омбудсмен ЛНР: часть солдат ВСУ в республике отказываются от включения их в списки обмена

Некоторые украинские военные, находящихся в плену на территории ЛНР, отказываются от включения их в списки на обмен, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в ЛНР Викторию Сердюкову.

Представители аппарата омбудсмена ЛНР посетили один из пунктов размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины, расположенных на территории республики, в котором содержались более 500 человек. Там были проверены условия содержания.

Некоторые из украинских военных обратились с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с Украиной, чтобы остаться в ЛНР. Сердюкова также отметила, что аппарат омбудсмена установил судьбу еще девятерых украинских военных, чьи родственники обратились с просьбой о помощи.

В ДНР сообщили о трех обстрелах ВСУ за полчаса

Украинские военные три раза за полчаса обстреляли Киевский район Донецка, сообщает ТАСС.

Огонь велся из ствольной артиллерии калибра 155 мм, который применяется странами НАТО. Вооруженные силы Украины выпустили по городу 14 снарядов.