Десятки украинских военнопленных подали документы для получения паспортов РФ

Представитель силовых ведомств Донецкой народной республики сообщил ТАСС, что десятки военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) подали документы на получение паспортов Российской Федерации с целью дальнейшего вступления в ряды добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, формируемого в республике.

"Несколько десятков военнопленных подали документы и прошли процедуру дактилоскопии для получения российских паспортов и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что освобожденных из украинского плена российских военнослужащих направят в Москву для реабилитации и лечения. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).