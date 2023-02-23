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44 минуты назад

ТАСС: Несколько десятков украинских пленных подали документы для получения паспортов РФ

Газета.Ruиещё 1

Представитель силовых ведомств Донецкой народной республики сообщил ТАСС, что десятки военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) подали документы на получение паспортов Российской Федерации с целью дальнейшего вступления в ряды добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, формируемого в республике.

Десятки украинских военнопленных подали документы для получения паспортов РФ
Фото: ReutersReuters

"Несколько десятков военнопленных подали документы и прошли процедуру дактилоскопии для получения российских паспортов и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что освобожденных из украинского плена российских военнослужащих направят в Москву для реабилитации и лечения. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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