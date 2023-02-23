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8 минут назад

Армия Израиля сообщила о сирене в израильских городах

Газета.Ru

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила, что в некоторых израильских городах зазвучали сирены. По информации армии, сирены раздаются в Сдероте, Ашкелон, а также в районе, который прилегает к сектору Газа.

Армия Израиля сообщила о сирене в израильских городах
Фото: YouTubeYouTube

"Получена информация о включении сирен в городах Ашкелон, Сдерот и в районе, который прилегает к сектору Газа", - говорится в публикации.

11 февраля сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа. При запуске ракеты из Газы в израильском населенном пункте Нахаль-Оз были активированы сирены воздушной тревоги. До этого сирены воздушной тревоги сработали вечером 5 февраля в израильском городе Сдерот и в некоторых районах на юге страны, расположенных рядом с границей с сектором Газа.

Об этом сообщалось в Twitter-аккауннте израильской армии. 4 февраля стало известно, что израильские системы противовоздушной обороны смогли перехватить небольшой летательный аппарат над сектором Газа. 2 февраля израильский самолет атаковал город Газа после того, как палестинские военные выпустили ракету.

Армия,ЦАХАЛ,
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