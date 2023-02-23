Бен Уоллес высказался об отправке новых танков Украине

Великобритания не исключает, что будет направлять Украине новые танки Challenger 2, если какие-то из тех четырнадцати, что были обещаны Киеву, будут уничтожены в бою. С таким предположением выступил в среду министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Допускаю ли я [что будут переданы] новые танки? Да, я допускаю", - приводит газета The Daily Telegraph слова министра.

Издание поясняет, что Уоллес отвечал на вопрос, будет ли Минобороны заменять потерянные во время конфликта танки.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения. Премьер-министр страны Риши Сунак 8 февраля заявил, что танки будут доставлены на Украину в марте.

При этом газета Daily Mail со ссылкой на экспертов сообщила в среду, что менее 100 из 227 имеющихся у Великобритании Challenger 2 считаются боеспособными. По их мнению, безопасность Соединенного Королевства не может быть полностью обеспечена, учитывая, что танки следующего поколения Challenger 3 начнут поступать на вооружение британских ВС лишь с 2027 года.

В среду посол России в Великобритании Андрей Келин пообещал, что российские войска будут уничтожать все танки и самолеты, которые Киев рассчитывает получить от союзников из западных стран.