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35 минут назад

Министр обороны Великобритании посетил полигон, на котором украинских военных учат управлять танками Challenger 2

Газета.Ruиещё 5

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил полигон на юго-западе Англии, на котором украинские военные проходят подготовку управления британскими танками Challenger 2. Об этом сообщает ASD News. По данным издания, подготовка ведется уже "несколько недель", а танками учатся управлять "опытные украинские солдаты". Уоллес заявил, что его "очень воодушевляет" процесс подготовки украинцев. "Прийти и увидеть, как украинские солдаты тренируются на британских танках Challenger 2, очень воодушевляет. Их стойкость и решимость добиться успеха в деле освобождения своей страны — это мощный сигнал для России", - приводит издание слова министра. Он также пообещал "предоставлять возможности, необходимые для поддержки Украины, столько, сколько потребуется". Ранее Уоллес заявил, что Великобритания может поставить Украине новые танки Challenger 2 в случае если ранее обещанные 14 танков будут уничтожены.

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