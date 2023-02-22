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Над Херсоном сбили украинский штурмовик

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В небе над Херсоном сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Над Херсоном сбили украинский штурмовик
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, около 12:00.

Штурмовик был сбит ПЗРК «Верба». По словам источника агентства, Су-25 летел обстреливать Новую Каховку.

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Он отметил, что все члены экипажа погибли, а ВСУ «даже не предпринимают попыток по их поиску».

Напомним, что в начале февраля ПВО России уже сбивали украинский штурмовик в районе Херсона.

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