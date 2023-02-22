Херш рассказал о тайных военных операциях США и Норвегии

США и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Об этом в среду, 22 февраля, заявил американский журналист Сеймур Херш.

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— Пять месяцев назад эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов по указу президента (США Джо — прим. «ВМ») Байдена, — рассказал он.

Норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама, написал Херш в личном блоге.

8 февраля Херш опубликовал расследование, согласно которому к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия. По его информации, американские дайверы заложили бомбу, которую спустя несколько месяцев дистанционно привели в действие норвежцы.