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11 минут назад

Херш рассказал о тайных военных операциях США и Норвегии

Вечерняя Москваиещё 1

США и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Об этом в среду, 22 февраля, заявил американский журналист Сеймур Херш.

Херш рассказал о тайных военных операциях США и Норвегии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Пять месяцев назад эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов по указу президента (США Джо — прим. «ВМ») Байдена, — рассказал он.

Норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама, написал Херш в личном блоге.

8 февраля Херш опубликовал расследование, согласно которому к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия. По его информации, американские дайверы заложили бомбу, которую спустя несколько месяцев дистанционно привели в действие норвежцы.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

Армия,Сеймур Херш,ЦРУ,
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