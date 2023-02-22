Буданов назвал три главных поражения Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов назвал три главных поражения военно-политического руководства страны. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Фото: kyivcity.gov.ua kyivcity.gov.ua

Буданов посчитал одной из ключевых неудач Вооруженных сил Украины поражение в районе города Северодонецка. Вторым же, по его словам, стала та стадия конфликта, когда была «проломлена линия» в районе населенного пункта Волноваха. Третьей по серьезности глава украинской военной разведки назвал утрату Украиной Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова в 2014 году.

В заключении он отметил, что его мнение о крупнейших поражениях Украины является субъективным, добавив, что они «исправимы», передает РБК.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о невозможности варианта, связанного с поражением РФ на поле боя.