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25 минут назад

Глава ГУР Буданов назвал три главных поражения Украины

Вечерняя Москва

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов назвал три главных поражения военно-политического руководства страны. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Буданов назвал три главных поражения Украины
Фото: kyivcity.gov.uakyivcity.gov.ua

Буданов посчитал одной из ключевых неудач Вооруженных сил Украины поражение в районе города Северодонецка. Вторым же, по его словам, стала та стадия конфликта, когда была «проломлена линия» в районе населенного пункта Волноваха. Третьей по серьезности глава украинской военной разведки назвал утрату Украиной Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова в 2014 году.

В заключении он отметил, что его мнение о крупнейших поражениях Украины является субъективным, добавив, что они «исправимы», передает РБК.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о невозможности варианта, связанного с поражением РФ на поле боя.

В свою очередь офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что российский лидер успешно защищает интересы своей страны, несмотря на существенное давление западных государств. Кроме того, Риттер заявил, что считает российского лидера «очень яркой личностью».

Армия,В мире,СВО,Скотт Риттер,Владимир Путин,
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