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46 минут назад

Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества

Lenta.ruиещё 11

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, выступил с поздравлением граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, этот всенародный праздник символизирует героическую историю российской армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны.

Благодарность президента

В своем обращении Путин поблагодарил ветеранов, разгромивших нацизм, отстоявших свободу и независимость родины. Он подчеркнул, что их подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти народа как яркий пример патриотизма и мужества и будут служить неиссякаемым источником духовной силы.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.

Развитие Вооруженных сил

В своей речи Владимир Путин назвал современные и эффективные армию и флот залогом безопасности и суверенитета страны, гарантирующими ее стабильное развитие и будущее. В этой связи укреплению обороноспособности Россия должна уделять приоритетное внимание, подчеркнул президент.

Глава государства пообещал, что российские войска будут насыщаться передовой техникой. Он пояснил, что речь идет о новых ударных системах, средствах разведки и связи, беспилотниках и артиллерийских комплексах. Путин отметил, что промышленность быстро наращивает производство всей линейки вооружений.

Путин обратился к россиянам со сцены в "Лужниках"

Кроме того, Путин анонсировал начало в 2023 году массовых поставок гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Также в текущем году на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал», добавил президент.

Залог победы

Также в своей речи Путин отметил, что «народ верит в защитников России» — в их «надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге», и назвал единство народа залогом победы.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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