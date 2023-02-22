В России нашли ответ американским JDAM-ER на Украине

«И тогда с этой высоты этот боеприпас может преодолеть более 100 километров и, как они говорят, высокоточно поразить цель. Но есть одно обстоятельство: как только самолет украинских ВВС поднимется на такую высоту, его увидят наши комплексы С-300В4, которые могут применять ракеты на дальности до 400 километров», — сказал эксперт.