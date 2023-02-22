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1 час назад

Испания передаст Украине танки Leopard

Lenta.ruиещё 3

Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Ее слова приводит агентство Europa Press.

Испания передаст Украине танки Leopard
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кроме того, при необходимости Мадрид готов передать Киеву еще больше боевой техники. По словам Роблес, страна уже ремонтирует шесть танков, и, если будет нужно, может ввести еще больше единиц в эксплуатацию.

Ранее испанская левая партия Podemos призвала власти страны прекратить следовать интересам США в конфликте на Украине. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра напомнила, что в начале конфликта европейские правительства обещали не отправлять Киеву наступательные вооружения, но в итоге нарушили свое слово.

14 февраля Роблес заявила, что страна не располагает истребителями, о поставках которых просят власти Украины, поэтому ничем не может помочь.

Армия,Маргарита Роблес,
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