Стало известно о продвижении российских войск к Угледару

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются к Угледару в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

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«Танкисты морской пехоты сокрушают украинских боевиков в лесополосах. Противник подтягивает все свои резервы, пытаясь остановить наше наступление», — подчеркнули авторы канала.

К посту они приложили кадры из эфира ТК «Звезда», демонстрирующие продвижение войск России.