Минобороны сделало заявление после приостановки участия России в ДСНВ

Несмотря на приостановку участия в договоре СНВ, Россия намерена и дальше соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, а также продолжит обмен уведомлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«С точки зрения, выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», - рассказал замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
Напомним, о приостановке участия России в ДСНВ накануне заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из договора.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия уже неоднократно говорила о том, что позиции Великобритании и Франции по вопросу ДСНВ никак не отличаются от подходов США. Он также подчеркнул, что потенциалы Великобритании и Франции не получится вписать в действующий договор СНВ, т.к. это поменяет суть самого документа.
При этом он добавил, что есть все шансы на возрождение в прежнем виде ДСНВ, однако это будет зависеть от действий США и их осознании пагубности курса против России.