В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
12 минут назад

Минобороны сделало заявление после приостановки участия России в ДСНВ

Елена Прошина

Несмотря на приостановку участия в договоре СНВ, Россия намерена и дальше соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, а также продолжит обмен уведомлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Минобороны сделало заявление после приостановки участия России в ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С точки зрения, выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», - рассказал замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Напомним, о приостановке участия России в ДСНВ накануне заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из договора.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия уже неоднократно говорила о том, что позиции Великобритании и Франции по вопросу ДСНВ никак не отличаются от подходов США. Он также подчеркнул, что потенциалы Великобритании и Франции не получится вписать в действующий договор СНВ, т.к. это поменяет суть самого документа.

При этом он добавил, что есть все шансы на возрождение в прежнем виде ДСНВ, однако это будет зависеть от действий США и их осознании пагубности курса против России.

Армия,Евгений Ильин,Сергей Рябков,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий