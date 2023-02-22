Минобороны сделало заявление после приостановки участия России в ДСНВ

Несмотря на приостановку участия в договоре СНВ, Россия намерена и дальше соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, а также продолжит обмен уведомлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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«С точки зрения, выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», - рассказал замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Напомним, о приостановке участия России в ДСНВ накануне заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из договора.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия уже неоднократно говорила о том, что позиции Великобритании и Франции по вопросу ДСНВ никак не отличаются от подходов США. Он также подчеркнул, что потенциалы Великобритании и Франции не получится вписать в действующий договор СНВ, т.к. это поменяет суть самого документа.