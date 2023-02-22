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3 часа назад

Глава украинской разведки спрогнозировал сроки решающих боев

Lenta.ruиещё 4

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал сроки решающих боев с российскими войсками. В интервью изданию Forbes.ua он заявил, что такие сражения могут произойти с середины и до конца весны.

Глава украинской разведки спрогнозировал сроки решающих боев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Да, это [будет] переломный момент», — отметил Буданов. По его словам, российские войска уже перешли к большому наступлению.

1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для дальнейшего хода боевых действий в республике. «Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев», — уточнил он..

Армия,СВО,Алексей Данилов,
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