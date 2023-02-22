В России назвали условия возобновления участия страны в ДСНВ

Еще в 2021 году Россия просила США предоставить гарантии безопасности, но ответа так и не получила. Такие гарантии и изменение геополитической обстановки могут стать условием возобновления участия страны в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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Приостановка участия в ДСНВ

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«В последнее время мы и так перестали пускать проверяющих на свои объекты, потому что нас прекратили пускать в 2021 году, — напомнил Чепа. — Еще тогда в Госдуме мы обсуждали этот вопрос и я говорил, что есть определенные нарушения и перегибы с противоположной стороны, которые явно не в наших интересах».

Но тогда, по словам политика, еще не учитывались ядерные балансы Великобритании и Франции. Теперь, ввиду ситуации, когда альянс уже фактически объявил Россию своим стратегическим противником и регулярно выступает с угрозами в адрес страны, игнорировать этот фактор стало невозможно.

Депутат подчеркнул: Россия не выходит из соглашения, а именно приостанавливает свое в нем участие. В случае изменения ситуации страна готова рассмотреть возобновление участия в ДСНВ на новых условиях.

«Сейчас я не вижу таких условий. Но еще в 2021 году мы письменно попросили США предоставить гарантии безопасности для нашей страны, но ответа не получили. Соответственно, мы не можем говорить и о дальнейших контактах, которые ставят нас под угрозу. Надо понимать, что основным инструментом обеспечения безопасности сегодня является именно ядерное оружие», — заключил Чепа.

Послание президента

Решение о приостановке участия России в ДСНВ в рамках послания к Федеральному собранию 21 февраля озвучил президент России Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что страна не выходит из договора и открыта для дальнейшего взаимодействия, но для этого России необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Кроме того, Путин предостерег США от проведения ядерных испытаний и заявил, что в таком случае ответ России будет зеркальным.

«В этой ситуации МиниМинистерство обороны России и &quo"Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — предупредил Путин.

ДСНВ

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым. Этому предшествовала объявленная главой Штатов перезагрузка отношений двух стран.

Договор предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.