В ДНР заявили о скором отступлении ВСУ из Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре сдадут Артемовск, бои идут почти в центре города, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова передает РИА Новости.

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По его словам, инициатива в руках у российских подразделений, которые вошли в Артемовск с его северной части.

«Сейчас они бьются уже практически в центре города», — сказал Гагин.

Он также заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить из населенного пункта.