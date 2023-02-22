В ДНР заявили о скором отступлении ВСУ из Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре сдадут Артемовск, бои идут почти в центре города, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, инициатива в руках у российских подразделений, которые вошли в Артемовск с его северной части.
«Сейчас они бьются уже практически в центре города», — сказал Гагин.
Он также заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить из населенного пункта.
«Противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро», — поделился своими мыслями советник главы ДНР.