Названо возможное наказание для обвиняемого в захвате власти военного ВСУ

Обвиняемому в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма военному Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антону Череднику может грозить вплоть до пожизненного. Такой возможный срок лишения свободы в разговоре с «Лентой.ру» озвучил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее стало известно, что в России будет рассмотрено первое дело в отношении военного ВСУ Антона Чередника, обвиняемого в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Уточняется, что уголовное дело будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.

Видео дня

«Учитывая то обстоятельство, что фигурант дела обвиняется в достаточно тяжких преступлениях — практически все статьи предусматривают срок лишения свобода до 15, а какие-то до 25 лет, в частности статья 105 УК РФ — я думаю, что путем сложения совокупности наказаний ему может грозить до пожизненного, если обвинение сможет доказать в суде все предъявленные обвинения», — заявил Айрапетов.

При этом юрист отметил, что прокуратуре придется потрудиться, чтобы собрать доказательную базу по предъявленным обвинениям. Потому что такие статьи, как прохождение обучение в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти несколько сложны с точки зрения доказательств, объяснил он.

«Но в случае, если обвинение все докажет, суд вынесет обвинительный приговор и признает фигуранта виновным по всем предъявлен статьям, я думаю, что ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — заключил собеседник «Ленты.ру».