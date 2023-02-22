США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением и дальностью поражения более 72 км. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Бомбы Jdam-ER производятся компанией Boeing. Они используются ВВС и ВМС США. Кром того, устройства можно устанавливать на неуправляемые снаряды весом от 220 до 900 кг, превращая их таким образом в управляемые.

Известно, что 20 января Boeing получил заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн в рамках заключенного ранее соглашения о производстве Jdam-ER. Работа должна быть завершена к 30 июня. По информации агентства, это говорит о том, что США и Украина разработали способ запуска этих снарядов с украинских истребителей советских времен.