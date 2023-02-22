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20 минут назад

США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER

Никита Бородкин

США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением и дальностью поражения более 72 км. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Бомбы Jdam-ER производятся компанией Boeing. Они используются ВВС и ВМС США. Кром того, устройства можно устанавливать на неуправляемые снаряды весом от 220 до 900 кг, превращая их таким образом в управляемые.

Известно, что 20 января Boeing получил заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн в рамках заключенного ранее соглашения о производстве Jdam-ER. Работа должна быть завершена к 30 июня. По информации агентства, это говорит о том, что США и Украина разработали способ запуска этих снарядов с украинских истребителей советских времен.

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Напомним, что в начале февраля Bloomberg писал, что в новый пакет военной помощи Украине войдут ракеты наземного базирования с бомбовым наконечником от Boeing. На их закупку выделили не более 200 млн долларов, а передача Киеву снарядов займет порядка 9 месяцев. В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден посетил Украину с необъявленным визитом, после чего Белый дом заявил о выделении украинским властям нового пакета военной помощи на 460 млн долларов.

Армия,Видео,Джозеф Байден,Boeing,
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