СМИ: в Мариуполе сбили два беспилотника

В Мариуполе в ночь на среду, 22 февраля, система ПВО уничтожила два беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Громкие звуки, которые жители некоторых районов города могли слышать ночью, были связаны с работой системы ПВО», — подчеркнули местные власти.

Другие детали происшествия пока неизвестны. О разрушениях и пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Напомним, что 17 февраля системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской электростанции в Севастополе. Как отмечал губернатор города Михаил Развожаев, разрушений в результате атаки Вооруженных сил Украины нет, станция продолжила работать штатно.