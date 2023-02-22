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59 минут назад

СМИ: в Мариуполе сбили два беспилотника

Никита Бородкин

В Мариуполе в ночь на среду, 22 февраля, система ПВО уничтожила два беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

СМИ: в Мариуполе сбили два беспилотника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Громкие звуки, которые жители некоторых районов города могли слышать ночью, были связаны с работой системы ПВО», — подчеркнули местные власти.

Другие детали происшествия пока неизвестны. О разрушениях и пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Напомним, что 17 февраля системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской электростанции в Севастополе. Как отмечал губернатор города Михаил Развожаев, разрушений в результате атаки Вооруженных сил Украины нет, станция продолжила работать штатно.

Также незадолго до этого Развожаев рассказывал, что Черным морем удалось сбить два украинских беспилотника. Повреждений и пострадавших нет.

Армия,Михаил Развожаев,
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