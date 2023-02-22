СМИ: в Мариуполе сбили два беспилотника

В Мариуполе в ночь на среду, 22 февраля, система ПВО уничтожила два беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
«Громкие звуки, которые жители некоторых районов города могли слышать ночью, были связаны с работой системы ПВО», — подчеркнули местные власти.
Другие детали происшествия пока неизвестны. О разрушениях и пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Напомним, что 17 февраля системы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской электростанции в Севастополе. Как отмечал губернатор города Михаил Развожаев, разрушений в результате атаки Вооруженных сил Украины нет, станция продолжила работать штатно.
Также незадолго до этого Развожаев рассказывал, что Черным морем удалось сбить два украинских беспилотника. Повреждений и пострадавших нет.