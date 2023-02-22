В ДНР сообщили о нанесении украинскими силами удара из РСЗО по Дебальцево

Вооруженные силы Украины в ночь на среду выпустили по городу Дебальцево шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).