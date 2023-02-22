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51 минуту назад

В ДНР сообщили о нанесении украинскими силами удара из РСЗО по Дебальцево

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины в ночь на среду выпустили по городу Дебальцево шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ДНР сообщили о нанесении украинскими силами удара из РСЗО по Дебальцево
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 00:01 мск со стороны населенного пункта Константиновка. Украинские военнослужащие выпустили по городу Дебальцево шесть ракет из РСЗО. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

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