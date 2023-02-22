Спецоперация на Украине 22 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

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Вооруженные силы Украины выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 16.05 со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Орловка в сторону Донецка выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Агентство напоминает, что артиллерию калибром 155 миллиметров применяют государства из состава НАТО.

Минобороны России показало кадры боевой работы «Градов»

Министерство обороны России продемонстрировало боевую работу артиллеристов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне боевых действий на территории Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как показано на опубликованных кадрах, военнослужащие маскируют пусковую установку «Град» и боеприпасы под кучей веток. На видео им сперва приходится убрать ветки, зарядить боеприпасы, выдвинуть машину на огневую позицию, навестись на цель, а затем сделать залповый пуск. Уточняется, что максимальная точность залпов достигается за счет корректировки огня с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В МО РФ заявили, что добровольцы сражаются на Донбассе наравне с военными

Добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил России ответственно выполняют задачи на Донбассе в ходе боевых действий. Всякие попытки очернить их заслуги идут только на пользу Киева. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.