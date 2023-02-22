США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов

США принуждают Киев пойти в наступление на южном направлении. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Он выразил уверенность, что Вашингтон убеждает президента Украины Владимира Зеленского пойти в наступлении на южном направлении. По его словам, визит в Киев лидера США Джо Байдена это подтверждает. Рогов обвинил Байдена в желании воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы заработать себе поддержку американской общественности в преддверии новой избирательной гонки и показать себя «в роли вершителя мира».
По его словам, глава США своими действиями показывает, что ситуация на юге Украины для него приоритетней судьбы собственного народа.
«Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве», — указал Рогов, добавив, что Байден предпочел гражданам США «объятья Зеленского».
Агентство напоминает, что в понедельник Джо Байден прибыл на Украину с однодневным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 500 миллионов долларов.