США принуждают Киев пойти в наступление на южном направлении. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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Он выразил уверенность, что Вашингтон убеждает президента Украины Владимира Зеленского пойти в наступлении на южном направлении. По его словам, визит в Киев лидера США Джо Байдена это подтверждает. Рогов обвинил Байдена в желании воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы заработать себе поддержку американской общественности в преддверии новой избирательной гонки и показать себя «в роли вершителя мира».

По его словам, глава США своими действиями показывает, что ситуация на юге Украины для него приоритетней судьбы собственного народа.

«Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве», — указал Рогов, добавив, что Байден предпочел гражданам США «объятья Зеленского».