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19 минут назад

США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов

Елена Прошина

США принуждают Киев пойти в наступление на южном направлении. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

США принуждают Киев к наступлению на южном направлении, заявил Рогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выразил уверенность, что Вашингтон убеждает президента Украины Владимира Зеленского пойти в наступлении на южном направлении. По его словам, визит в Киев лидера США Джо Байдена это подтверждает. Рогов обвинил Байдена в желании воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы заработать себе поддержку американской общественности в преддверии новой избирательной гонки и показать себя «в роли вершителя мира».

По его словам, глава США своими действиями показывает, что ситуация на юге Украины для него приоритетней судьбы собственного народа.

«Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве», — указал Рогов, добавив, что Байден предпочел гражданам США «объятья Зеленского».

Агентство напоминает, что в понедельник Джо Байден прибыл на Украину с однодневным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 500 миллионов долларов.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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