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24 минуты назад

В "Рособоронэкспорте" сообщили о закрытом характере переговоров по ВТС из-за санкций

ТАСС

Переговоры России с партнерами в рамках военно-технического сотрудничества приобретают сегодня закрытый характер из-за санкционной обстановки. Об этом ТАСС в кулуарах международной выставки IDEX 2023 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщили о закрытом характере переговоров по ВТС из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Санкционная обстановка создает определенный закрытый характер взаимоотношений, переговоров, и мы стараемся об этом не говорить. Но можно сказать с уверенностью: российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом. Поэтому мы здесь и находимся: для того, чтобы поддерживать взаимоотношения с нашими партнерами, рассказывать им побольше, презентовать", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективных проектах военно-технического сотрудничества России на Ближнем Востоке.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.

Армия,Александр Михеев,Рособоронэкспорт,
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