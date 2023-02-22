В "Рособоронэкспорте" сообщили о закрытом характере переговоров по ВТС из-за санкций

"Санкционная обстановка создает определенный закрытый характер взаимоотношений, переговоров, и мы стараемся об этом не говорить. Но можно сказать с уверенностью: российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом. Поэтому мы здесь и находимся: для того, чтобы поддерживать взаимоотношения с нашими партнерами, рассказывать им побольше, презентовать", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективных проектах военно-технического сотрудничества России на Ближнем Востоке.