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5 минут назад

В РОЭ рассказали о востребованности на Ближнем Востоке российской военной техники

Елена Прошина

Заказчики из стран Ближнего Востока заинтересованы в покупке российских беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов и комплексов обеспечения превосходства в различных физических средах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

В РОЭ рассказали о востребованности на Ближнем Востоке военной техники РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе международной выставки IDEX 2023 он рассказал агентству, что сегодня на Ближнем Востоке пользуется спросом российская техника противовоздушной обороны, дроны и различные виды боеприпасов. Заказчиков интересуют снаряды и для танков, и для систем противовоздушной обороны, а также дистанционно взрываемые и барражирующие боеприпасы. Спросом пользуются комплексы, работающие во всех физических средах: в воздухе, в космосе, под водой, на земле и в киберпространстве. Они взаимодействуют между системами для обеспечения превосходства в тактической военной операции.

Агентство напоминает, что международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Для российской экспозиции выделили отдельный павильон, там ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ демонстрируют более 200 натурных образцов военной техники и вооружения, экипировки и боеприпасов.

Армия,Александр Михеев,Рособоронэкспорт,
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