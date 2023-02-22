В РОЭ рассказали о востребованности на Ближнем Востоке военной техники РФ

Заказчики из стран Ближнего Востока заинтересованы в покупке российских беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов и комплексов обеспечения превосходства в различных физических средах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева .

В ходе международной выставки IDEX 2023 он рассказал агентству, что сегодня на Ближнем Востоке пользуется спросом российская техника противовоздушной обороны, дроны и различные виды боеприпасов. Заказчиков интересуют снаряды и для танков, и для систем противовоздушной обороны, а также дистанционно взрываемые и барражирующие боеприпасы. Спросом пользуются комплексы, работающие во всех физических средах: в воздухе, в космосе, под водой, на земле и в киберпространстве. Они взаимодействуют между системами для обеспечения превосходства в тактической военной операции.